Journal économique et financier

JÉRUSALEM (Reuters) - Les forces aériennes et terrestres israéliennes sont en train d'étendre leurs opérations dans la bande de Gaza, a annoncé vendredi le porte-parole de l'armée israélienne, alors que des bombardements intensifs ont été rapportés.

"En plus des attaques menées ces derniers jours, les forces terrestres étendent ce soir leurs opérations", a déclaré Daniel Hagari lors d'une conférence de presse télévisée. L'accès à internet et les réseaux de communication mobile ont été interrompus dans la bande de Gaza, selon l'observatoire Networks et l'opérateur palestinien de télécommunications Jawwal. reuters.

