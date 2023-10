Journal économique et financier

JÉRUSALEM (Reuters) - L'armée israélienne a accusé vendredi le Hamas d'utiliser le principal hôpital de Gaza comme bouclier pour ses tunnels et ses centres opérationnels.

"Les terroristes du Hamas opèrent à l'intérieur et sous l'hôpital Shifa et d'autres hôpitaux de Gaza", a-t-il dit. La campagne de bombardements menée par Israël dans l'enclave a détruit de vastes zones et fait plus de 7.000 morts, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza.

Des responsables israéliens ont déclaré que le Hamas disposait d'importantes réserves de carburant que le mouvement islamiste utilisait pour ses propres opérations. Daniel Hagari a présenté des photographies, des diagrammes et des enregistrements audio montrant comment le mouvement islamiste utilisait le système hospitalier, et en particulier l'hôpital Al Shifa, pour dissimuler divers postes de commandement et points d'entrée dans le vaste réseau de tunnels situé sous la bande de Gaza. headtopics.com

Les forces israéliennes se sont rassemblées à l'extérieur de Gaza et ont mené des raids dans l'enclave en préparation d'une offensive terrestre en représailles aux attaques du Hamas menées le 7 octobre, qui ont fait plus de 1.400 morts.

Guerre Hamas-Israël : nouveau «raid ciblé» de l’armée israélienne dans la bande de GazaVingt jours après l’attaque terroriste du Hamas, les voix s’élèvent en faveur d’une trêve humanitaire à Gaza. Le conflit se régionalise, avec l’explosion d’une roquette en Egypte et des frappes américaines en Syrie. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : incursion au sol de l'armée israélienne dans la bande de GazaL'armée israélienne a annoncé vendredi matin que ses soldats avaient mené un nouveau 'raid ciblé dans le secteur central de la bande de Gaza' épaulé de chasseurs et de drones. Lire la suite ⮕

Gaza: l'armée israélienne affirme avoir éliminé 'des dizaines de terroristes' du HamasPrès de trois semaines après les attaques du Hamas en Israël qui ont fait plus de 1.400 morts, l'État hébreu continue sa riposte aérienne et indique avoir mené une nouvelle incursion au sol dans la bande de Gaza. Catherine Colonna évoque des 'preuves de vie' concernant les 9 Français disparus.... Lire la suite ⮕

L’armée israélienne accuse le Hamas de « mener la guerre depuis les hôpitaux » de GazaL’armée israélienne a accusé vendredi le mouvement islamiste palestinien du Hamas de « mener la guerre depuis les hôpitaux » de la bande de Gaza et de se servir de sa population comme « bouclier humain ». Lire la suite ⮕

- Guerre Hamas-Israël : l’armée israélienne a mené un «raid ciblé» à GazaPrès de trois semaines après l’attaque du Hamas, l’armée israélienne mène d’intenses préparatifs avant son offensive terrestre sur Gaza. De l’aide humanitaire française doit arriver ce jeudi 26 octobre. Lire la suite ⮕

- Israël-Hamas : l'armée israélienne affirme avoir mené des «opérations ciblées» avec des chars dans GazaIsraël continue de se préparer à une offensive terrestre contre le Hamas dans la bande de Gaza, malgré les mises en garde internationales contre une opération qui risque d'aggraver une situation humanitaire déjà critique dans le territoire palestinien. Suivez en direct les dernières informations. Lire la suite ⮕