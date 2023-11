Jour du souvenir trans : rappeler les personnes trans assassinées

Chaque année, en France, des personnes meurent parce qu’elles sont trans. Le 20 novembre marque le TDoR, le 'Trans day of remembrance', ou jour du souvenir trans. 'C’est l’occasion de se rappeler et d’honorer toutes ces personnes qui ont été assassinées parce qu’elles ont existé dans leur authenticité, leur réalité', explique Morgan Noam, psychologue et formateur aux questions de genre et de sexualité, qui tient un compte Instagram informatif sur la question.

Entre octobre 2022 et septembre 2023, le projet trans murder monitoring a recensé 320 meurtres transphobes à travers le monde, principalement des meurtres de femmes trans racisées et travailleuses du sexe. À ces morts violentes, concrètes, s’ajoutent aussi les suicides. Pour Morgan Noam : 'Le suicide s’apparente à un assassinat pour transphobie, causé par plein de personnes différentes.' En France, au moins 17 personnes trans décédées ont été recensées par les associations en charge de l’organisation du TDoR, dont Acceptess-T et le FLIRT, révèlent-elles dans une tribune pour Libératio





marieclaire_fr » / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

'AccessTrial.care', la future plateforme qui répertorie des fiches sur les essais cliniques liés au cancerChaque jour, découvrez la pépite du jour dans la France Bouge avec Elisabeth Assayag.

La source: Europe1 - 🏆 22. / 60,984 Lire la suite »

L'art dans la ville, une entreprise qui couvre les échafaudages avec de véritables œuvres d'artChaque jour, découvrez la pépite du jour dans la France Bouge avec Elisabeth Assayag.

La source: Europe1 - 🏆 22. / 60,984 Lire la suite »

Carb0n, la société qui accompagne les propriétaires institutionnels dans la transition énergétique de leur patrimoineChaque jour, découvrez la pépite du jour dans la France Bouge avec Elisabeth Assayag.

La source: Europe1 - 🏆 22. / 60,984 Lire la suite »

My Job Glasses, une plateforme de rencontres professionnellesChaque jour, découvrez la pépite du jour dans la France Bouge avec Elisabeth Assayag.

La source: Europe1 - 🏆 22. / 60,984 Lire la suite »

Pierre Fabre, groupe pharmaceutique et dermo-cosmétiqueChaque jour, découvrez la pépite du jour dans la France Bouge avec Elisabeth Assayag.

La source: Europe1 - 🏆 22. / 60,984 Lire la suite »

Fairme, l'atelier de transformation laitière qui rapproche les éleveurs et les consommateursChaque jour, découvrez la pépite du jour dans la France Bouge avec Elisabeth Assayag.

La source: Europe1 - 🏆 22. / 60,984 Lire la suite »