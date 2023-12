Joséphine Pagnier remporte une manche de Coupe du monde de saut à ski

Joséphine Pagnier est devenue ce dimanche la troisième athlète française, homme et femme confondus, à remporter une manche de Coupe du monde de saut à ski. Un authentique exploit en forme d’acte de naissance pour cette passionnée, dingue de travail, et qui, à 21 ans, entre désormais dans une nouvelle dimension. Grâce à un week-end en apesanteur.C'est l'histoire d'une gamine née sur un sautoir, à Chaux-Neuve. Pas n'importe où donc. Et pas n'importe qui, non plus.

Joël, le papa, est responsable des tremplins. La grand-mère, elle, pratiquait la discipline quand celle-ci était encore interdite aux femmes. A huit ans, la petite Joséphine fait ses premiers sauts. Et depuis, elle bossait d'arrache-pied pour tenter d'exister au milieu des meilleures. Tout le monde connaissait son très grand potentiel. Mais personne n'aurait imaginé qu'elle déboule tout en haut du podium si vit





