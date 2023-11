Joséphine de Beauharnais : 5 choses à savoir sur le grand amour de Napoléon Bonaparte

Incarnée par Vanessa Kirby dans le film «Napoléon» de Ridley Scott, Joséphine de Beauharnais fut le grand amour de Napoléon Bonaparte. Une femme complexe qui aura marqué l’Histoire à sa manière. Voici les 5 choses à savoir à son propos. Une femme trompée Née sous le nom de Marie-Joseph Rose de Tascher de la Pagerie, le 23 juin 1793, dans une plantation de canne à sucre en Martinique, elle épouse à 16 ans le vicomte Alexandre de Beauharnais, un officier de 19 ans.

Un mariage célébré le 13 décembre 1779, suivi de leur installation en région parisienne. Deux enfants naissent de cette union : Eugène et Hortense. Son époux est connu du Tout-Paris comme un infatigable coureur de jupons, délaissant Joséphine et leurs progénitures. À la Révolution, Alexandre de Beauharnais, dont elle est séparée, entame une carrière politique, devenant Président de l’Assemblée constituante en juin 1791 lors de la fuite du roi, mais finira guillotiné en juillet 1794 sous la Terreu

