Joris Chotard, une voix qui compte à Montpellier

Joris Chotard a une voix qui compte. Malgré ses 22 ans, le milieu de terrain montpelliérain compte 135 matchs en Ligue 1. Et depuis cet été, l'ex-international Espoirs étale une constance qui fait justement défaut à Montpellier, hôte de Marseille mercredi à la Mosson, pour la 17e journée de Ligue 1. État des lieux. Victoire à Metz rassurante "C'est un peu mieux au niveau comptable. Les équipes de derrière, qui prennent des points, se rapprochaient.

Cela nous donne un peu de confiance pour concrétiser ce que l'on fait de mieux en ce moment. Par ailleurs, c'est mieux d'aborder un match comme ça (Marseille) avec cette victoire. Il y a eu une très bonne première période. En seconde, même si on a été un peu plus en danger, on a su rester solide. Cela donne énormément de confiance et de garanties pour préparer ce match. Il nous manquait juste de l'efficacité. Sur ce match, on a réussi à marquer. on peut se mettre à l'abri avan





