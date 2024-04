Jordan Bardella du RN va également sécher le prochain débat des têtes de liste

Après une absence remarquée lors du premier débat des têtes de liste , Jordan Bardella du RN va également sécher le prochain. 'Et pourtant, on était tous comme des fous à l'idée de regarder cette soirée sur France 4 et RFI', souligne avec ironie Alex Vizorek dans sa chronique du 4 avril. Ce débat tombe le 10 avril, soir de PSG-Barcelone. 'Mais on est des passionnés d'actu, donc, on a choisi, assure l'humoriste.

Et alors, oui, il n'y aura pas Jordan Bardella, mais ne vous inquiétez pas, Manon Aubry et Valérie Hayer, évidemment, seront là. J'ai envie de les appeler les M bappé et Lewandowski de la politique française'. Beaucoup critiquent cette absence de Jordan Bardella, mais pas Alex Vizorek. 'Est-ce que ce n'est pas la manière la plus honnête de se présenter ? Il a prévu de faire en cas de victoire aux européennes la même chose, c'est-à-dire être absent du Parlement européen, donc je pense que c'est cohérent

Jordan Bardella RN Débat Têtes De Liste Politique

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



RTLFrance / 🏆 82. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Élections européennes : Jordan Bardella sèche un deuxième débatDéjà absent d'un débat sur Public Sénat mi-mars, Jordan Bardella, du Rassemblement national, ne sera pas présent au débat organisé par RFI et France 24 le 10 avril prochain, dans le cadre des élections européennes en juin prochain.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Jean-François Achilli a admis avoir fait des « retours » sur le manuscrit de Jordan BardellaSelon les informations du « Monde », le journaliste de France Info a bien collaboré avec le président du RN, sans en informer sa hiérarchie.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »

Malika Sorel : «Rejoindre la liste de Jordan Bardella aux européennes était une évidence»«Rejoindre la liste de Jordan Bardella était une évidence», a déclaré la numéro 2 sur la liste du RN aux élections européennes, Malika Sorel, au micro de Sonia Mabrouk dans La Grande Interview sur CNEWS.

La source: CNEWS - 🏆 27. / 63 Lire la suite »

L’essayiste Malika Sorel-Sutter rejoint Jordan Bardella pour les européennesMalika Sorel-Sutter, ancien membre du Haut Conseil a l'intégration, rejoint Jordan Bardella et devient la numéro 2 de la liste RN aux élections européennes.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Élections européennes : « Mon choix est clair », Malika Sorel-Sutter rejoint le RN et Jordan BardellaL’essayiste Malika Sorel-Sutter annonce, dans un entretien au « Figaro », rejoindre Jordan Bardella. Elle sera numéro 2 de la liste du RN pour les Européennes

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Malika Sorel rejoint Jordan Bardella : «Je souhaite participer à la recomposition française»ENTRETIEN EXCLUSIF - Dans une interview au Figaro, l’essayiste annonce devenir numéro 2 de la liste du RN pour les européennes.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »