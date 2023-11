Jonathan Clauss, un candidat sérieux pour le poste de latéral droit en équipe de France

En équipe de France comme au PSG, qui peut compter sur un duo Hakimi-Dembélé déstabilisant depuis le début de la saison, le couloir droit est une arme offensive redoutable. Chez les Bleus, le danger est incarné par l’ailier de débordement Kingsley Coman et le Marseillais Jonathan Clauss, un défenseur latéral très porté vers l’avant, deux joueurs qui ont noué une relation technique intéressante à l’automne.

Ils sont encore apparus très complices lors du succès record (14-0) face à Gibraltar, et Jonathan Clauss a pu livrer un match qui lui ressemble, avec des récupération hautes et de l’énergie pour apporter le danger, ponctué par un premier but en sélection et une nouvelle passe décisive. De quoi asseoir un statut de candidat à une place de titulaire dans un couloir droit déserté par Benjamin Pavard, lors du prochain Euro? Le Marseillais fait ce qu’il faut en tout cas pour se rendre indispensable aux yeux du sélectionneur, qui considérait encore lundi que le débat n’était "pas clos" au poste de latéral droit, que Jonathan Clauss et Jules Koundé se disputen





Jonathan Clauss touché à la cuisse droite lors de Nice-OMLe latéral droit de l'OM Jonathan Clauss a été touché à la cuisse droite contre Nice (0-1), ce samedi en Ligue 1.

OM. nouvelles rassurantes pour Jonathan Clauss, Pau Lopez fixé lundiRetrouvez l'actualité de votre région avec votre quotidien décliné en éditions locales

Marseille : Jonathan Clauss, l’ancien chouchou de Bollaert de retour avec un nouveau rôleL’ancien chouchou de Bollaert (2020-2022) est de retour dans l’Artois avec un nouveau rôle, celui de latéral droit. Un poste plus défensif marqué par des statistiques offensives en retrait.

