Jonas Vingegaard victime d'une lourde chute lors du Tour du Pays Basque

Jonas Vingegaard n’est pas passé loin du drame. Ce jeudi, le coureur danois a été victime d’une lourde chute sur la 4e étape du Tour du Pays Basque, tout comme Remco Evenopoel et Primoz Roglic, eux aussi touchés. Rapidement, Vingegaard a été pris en charge par une ambulance et déplacé sur un brancard, avant que l’équipe Visma-Lease a Bike annonce l’abandon du double vainqueur du Tour de France (2022 et 2023).

Transporté à l'hôpital, le vainqueur du Gran Camiño 2024 a été examiné tandis que son équipe indiquait qu'il était "conscient". Heureusement, il était conscient lorsque nous sommes arrivés vers lui. Jonas est actuellement examiné à l'hôpital. Nous attendons des mises à jour" déclarait alors Addy Engels, le directeur sportif. "Mise à jour sur Jonas : C'était un violent accident, mais heureusement, il est stable et conscient" écrivait l'équipe néerlandaise ce jeudi soir.

