John van ’t Schip nommé entraîneur intérimaire de l’Ajax Amsterdam

John van ’t Schip, ancien joueur de l’Ajax Amsterdam et ex-sélectionneur de la Grèce, a été nommé lundi entraîneur intérimaire du club, en crise et dernier du championnat néerlandais.

Il restera jusqu’au 30 juin 2024, soit la fin de la saison, avant d’occuper une autre fonction au sein du club néerlandais précise l’Ajax dans un communiqué. John van ’t Schip a joué pendant plus de 10 ans dans les années 1980 pour le quadruple champion d’Europe.Sa carrière d’entraîneur l’a ensuite notamment mené à la tête de l’équipe nationale grecque entre 2019 et 2021.

Et l’ancien ailier de 59 ans aura fort à faire pour remettre à l’endroit un club historique mais en déroute depuis le début de la saison., lourdement battu 5-2 sur le terrain du PSV Eindhoven. De plus, le club est également quatrième et dernier de son groupe en Ligue Europa, à trois longueurs de Marseille le leader., a déclaré John van ’t Schip, ajoutant que l’Ajax avait, alors que le club ne compte que cinq points en huit rencontres en championnat. headtopics.com

« En ce qui nous concerne, il est la personne idéale pour donner une tournure positive à nos performances »

