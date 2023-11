(2-5) dimanche, l'Ajax Amsterdam a nommé John Van't Schip (59 ans), ex-sélectionneur de la Grèce (2019-2021) comme entraîneur par intérim jusqu'à la fin de la saison.que l'ancien milieu offensif international néerlandais (41 sélections, 2 buts), vainqueur de l'Euro 1988 avec les Oranges, prendrait ensuite un poste à la direction technique à compter du 1er juillet 2024.

Ancien joueur de l'Ajax, avec qui il a disputé 273 matches entre 1981 et 1992, amassant plusieurs trophées - dont quatre titres de champion (1982, 1983, 1985, 1990) et trois coupes nationales (1983, 1986, 1987) -, Van't Schip aura pour adjoint Michael Valkanis et Hedwiges Maduro, qui avait assuré l'intérim sur le banc après le

Alors que l'Ajax court après une première victoire toutes compétitions confondues depuis le 24 août, John Van't Schip dirigera son premier match, jeudi, contre Volendam, autre mal classé (16e).

John van ’t Schip nommé entraîneur intérimaire de l’Ajax AmsterdamJohn van ’t Schip, ancien joueur de l’Ajax Amsterdam et ex-sélectionneur de la Grèce, a été nommé lundi entraîneur intérimaire du club, en crise et dernier du championnat néerlandais. Lire la suite ⮕

Tensions internes affectent les performances de l'équipe de l'AjaxL'équipe de l'Ajax, occupant la 8e place avec 15 points, fait face à des tensions internes qui affectent ses performances. Les Citizens de Manchester City, actuellement 2e du Championnat avec 21 points, sont déterminés à s'imposer à Old Trafford après leur victoire en Ligue des champions. Lire la suite ⮕

Ten Hag, l'ancien coach de l'Ajax, affronte GuardiolaErik ten Hag (53 ans), l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam, sera l'adversaire de Pep Guardiola (52 ans) cet après-midi. Leur opposition sera l'un des duels à suivre de la rencontre. De leurs choix de techniciens pourrait bien venir la victoire. Lire la suite ⮕

L'Ajax Amsterdam subit une défaite écrasante face au PSV EindhovenL'Ajax Amsterdam a enchaîné un dixième match sans victoire en étant écrasé par le PSV Eindhoven, leader de l'Eredivisie. Malgré avoir mené à deux reprises, l'Ajax a finalement perdu avec un score de 5-2, plongeant encore plus dans la crise. Lire la suite ⮕

John Textor mécontent du dépassement de fonction du président intérimaire lyonnaisJohn Textor n'aurait pas du tout apprécié le fait que le président intérimaire de Lyon ait dépassé ses fonctions pour se rapprocher de l'effectif. Lire la suite ⮕

Le Liceu accueille la première européenne de l'opéra de John AdamsLe célèbre opéra de Barcelone, le Liceu, présente la première européenne de l'opéra de John Adams, une adaptation de la pièce de Shakespeare. Cette production scénique, identique à celle de la création mondiale, mêle imagerie antique et références contemporaines. Lire la suite ⮕