Joe Biden va annoncer des mesures pour limiter les risques liés à l'intelligence artificielle

Ce décret du président américain exigera de ceux qui les mettent au point de partager les résultats de leurs essais de sécurité avec les autorités.(IA), a indiqué la présidence américaine, afin de limiter les risques liés à cette technologie en plein essor.

Cette initiative constitue"l'action la plus vaste jamais entreprise pour protéger les Américains des risques potentiels liés aux systèmes d'IA", assure la Maison-Blanche dans un communiqué.est attendue en Grande-Bretagne pour un sommet qui réunira mercredi et jeudi dirigeants politiques, représentants de la tech et chercheurs pour un premier sommet destiné à discuter de l'essor fulgurant de cette révolution technologique.

Le chemin vers un sommet entre Xi Jinping et Joe Biden est semé d'embûchesLe ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que le chemin vers un sommet entre Xi Jinping et Joe Biden était «semé d'embûches», a rapporté un média d'État, tandis que le chef de la diplomatie terminait une rare visite à Washington. Lire la suite ⮕

Joe Biden appelle à augmenter l'aide humanitaire dans la bande de GazaLe président américain Joe Biden a appelé à augmenter 'considérablement et immédiatement' le flux de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon un communiqué de la Maison Blanche. Il a fait de même dans un appel séparé au président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, a-t-on précisé de même source. Lire la suite ⮕

Joe Thornton annonce sa retraite après 24 saisons en NHLÀ 44 ans, Joe Thornton, le 12e meilleur marqueur de tous les temps en NHL, met fin à sa carrière après avoir joué pour Boston, San Jose, Toronto et Florida. Lire la suite ⮕

Alexis Salatko parmi les finalistes du Prix Renaudot avec son récit romancé Jules et JoeL’écrivain Alexis Salatko, originaire de Cherbourg, est l'un des cinq finalistes du Prix Renaudot avec son livre Jules et Joe, qui raconte la vie des Dassin, père et fils. La remise du prix aura lieu le mardi 7 novembre 2023. Lire la suite ⮕

