Joe Biden rencontre son homologue mexicain pour parler d'immigration

Joe Biden a rencontré vendredi à San Francisco son homologue mexicain Andres Manuel Lopez Obrador pour parler d'immigration, en marge d'un sommet des pays du pourtour Pacifique qui a acté les lignes de fracture géopolitiques du moment, de l' Ukraine à Gaza . Le président américain a assuré, au dernier jour de la réunion des dirigeants de la Coopération économique pour l'Asie- Pacifique (Apec), qu'il ne pouvait avoir de"meilleur partenaire" que le Mexique .

Joe Biden a remercié son homologue de l'aider à"relever le défi" de la crise migratoire à la frontière des deux pays, en reconnaissant:"Je sais que ce n'est pas facile". Il a aussi évoqué le travail des deux pays contre le trafic de fentanyl , puissant opiacé de synthèse à l'origine de dizaines de milliers d'overdoses chaque année aux Etats-Uni





