Joe Biden, le président américain, a ses manières bien à lui de saluer les avancées liées à sa rencontre avec Xi Jinping, le président chinois. En conclusion d'une conférence de presse, il a souligné qu'il considérait toujours son homologue chinois comme un « dictateur ».

Lire aussiAprès la visite jugée constructive en Chine d'Antony Blinken, Joe Biden qualifie Xi Jinping de « dictateur » « C'est un dictateur dans le sens où voilà un homme qui dirige un pays, un pays communiste, qui repose sur une forme de gouvernement totalement différente de la nôtre », a-t-il asséné, reprenant une expression qui a suscité la colère de Pékin dans le passé. En juin dernier, après la visite jugée constructive en Chine de son secrétaire d'Etat Antony Blinken, Joe Biden avait déjà affublé Xi Jinping du même qualitatif. Il faisait alors référence à un épisode au cours duquel les Etats-Unis ont détruit un ballon chinois qui, selon eux, espionnait leur territoir

