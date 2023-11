Joe Biden et Xi Jinping doivent échanger lors d'un sommet de l'Apec

Ils ne s’étaient pas rencontrés depuis un an. Joe Biden et Xi Jinping doivent échanger ce mercredi 15 novembre, en marge d’un sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec). Entre les présidents américain et chinois, les relations ont continué de se tendre ces derniers mois. Joe Biden a poursuivi l’offensive économique envers la Chine entamée par son prédécesseur, Donald Trump.

Le 9 août, le locataire de la Maison-Blanche a signé un nouveau décret afin de limiter les collaborations entre entreprises américaines et chinoises dans les domaines stratégiques de l’intelligence artificielle, de l’ordinateur quantique et des semi-conducteurs de pointe. Et ce afin d’éviter que Pékin tire profit de ces collaborations pour opérer notamment un transfert de technologie.Cette décision prise au nom de la « sécurité nationale » apparaît comme le énième épisode d’une guerre économique et commerciale entre les deux puissances. Le 7 octobre 2022, Washington avait déjà pris des mesures de restrictions drastiques pour contrôler les exportations de semi-conducteurs de pointe

: