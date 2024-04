JO de Paris 2024 : le choix d’Aya Nakamura pour chanter Édith Piaf validé par les belles-sœurs et héritières de la Môme

📆 04/04/2024 14:13:00

📰 LeHuffPost ⏱ Reading Time:

10 sec. here

12 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 42%

Publisher: 55%

JO De Paris 2024,Aya Nakamura,Édith Piaf

Après plusieurs semaines de polémique alimentée par la droite et l’extrême droite autour d’une rumeur de participation de Aya Nakamura aux JO de Paris 2024 pour chanter Édith Piaf, le choix de l'artiste a été validé par les belles-sœurs et héritières de la Môme. Emmanuel Macron a salué cette décision en soulignant que cela parlerait à bon nombre de nos compatriotes. La décision finale appartient à la direction artistique et à Monsieur Thomas Joly.