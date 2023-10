JO 2024. La réponse d’Amélie Oudéa-Castéra sur les 2 places et les 100 euros donnés aux étudiants

compensation de deux places pour les JO de Paris 2024 et 100 euros aux étudiants privés de leur logement Crous pendant l’été

, le gouvernement a tenu à désamorcer la polémique qui ne manque pas d’enfler. Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, a ainsi répondu aux critiques sur le sujet ce vendredi 27 octobre. Pour rappel, afin de loger pompiers, personnel soignant et agents de police pendant les Jeux olympiques, des logements étudiants vont être réquisitionnés.« Il faut replacer la chose dans son contexte. On a aujourd’hui 7 % des résidences en Ile-de-France où les étudiants vont être concernés par le fait de laisser leur logement en juillet et août, pour tous les agents du service public qui sont indispensables à.

« d’un logement à proximité, sans surcoût et en étant accompagnés s’il y a d’éventuels frais de déménagement à cette occasion. On a tous besoin de faire, de temps en temps, des efforts pour que l’organisation des JO puisse être la plus fluide possible. headtopics.com

Pour faire face à l’afflux de visiteurs dans la capitale pendant les Jeux Olympiques (26 juillet – 11 août 2024), l’AP-HP va distribuer des primes aux soignants qui repousseront leurs vacances. Une soixantaine de services sont concernés.La Française Oriane Bertone (99,8 points sur 100) a terminé première des qualifications en bloc ce jeudi 26 octobre, devant Stasa Gejo (99,7) et Laura Rogora (99,4).

Paris 2024 : Les éclaircissements d'Oudéa-Castéra sur la réquisition des logements étudiantsVIDEO - La ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra donne plus de détails sur la réquisition des logements étudiants à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris. Lire la suite ⮕

JO de Paris 2024: Oudéa-Castéra répond à la polémique liée aux logements étudiants réquisitionnésLa ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra donne plus de détails sur la réquisition des logements étudiants à l'occasion des Jeux olympiques de Paris. Ces derniers recevront 100 euros et deux places offertes pour assister à des épreuves olympiques en échange du prêt de leur logement pour loger les... Lire la suite ⮕

Paris 2024 : «100 euros et deux places» aux étudiants en dédommagement de leur logement réquisitionnéUne promesse faite par la ministre de l’Enseignement supérieur Sylvie Retailleau dans les colonnes du «Parisien» jeudi 26 octobre. Plus de 2 000 étudiants vont devoir céder leur chambre Crous l’été prochain en vue des Jeux. Lire la suite ⮕

JO Paris 2024 : '100 euros et deux places' promis aux étudiants contre leur logement réquisitionnéCe jeudi 26 octobre 2023, la ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé la nature du dédommagement pour les étudiants en logement Crous durant les JO de Paris 2024. Lire la suite ⮕

JO 2024 : 100 euros et deux places pour les étudiants évincés de leur logementLes 2 200 étudiants qui se verront réquisitionner leur logement Crous durant les Jeux olympiques de Paris recevront une indemnité de « 100 euros » et « deux places » offertes pour assister à des « épreuves olympiques ». (image d'illustration) Lire la suite ⮕

JO de Paris 2024 : « Deux places et 100 euros » pour les étudiants expulsés de leur logementLe gouvernement propose d'attribuer deux places pour assister à des épreuves olympiques ainsi que la somme de 100 euros aux étudiants dont les logements seront réquisitionnés pour les JO de 2024. Un scandale, pour les associations. Lire la suite ⮕