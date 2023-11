JO 2024. Déjà une quarantaine de millions ont été piochés dans les réserves

avant de faire appel aux réserves pour une quarantaine de millions d’euros, un montant plus élevé de dépenses supplémentaires, apparues ces derniers mois, a été traité et absorbé à travers des redéploiements

». Le COJO a aussi rappelé que 2023 était à la base une année à risques car correspondant à l’entrée dans la phase opérationnelle.Paris 2024 dispose d’une réserve d’environ 230 millions d’euros. Et le COJO devrait d’ailleurs y avoir à nouveau recours d’ici au début des Jeux, le 26 juillet 2024.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OUESTFRANCE: L'Arabie saoudite devrait obtenir l'organisation de la Coupe du Monde 2024En l'absence de dossiers concurrents, l'Arabie saoudite devrait officiellement obtenir l'organisation de la Coupe du Monde 2024, malgré les soupçons de vouloir redorer son image par l'organisation d'événements sportifs.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Paris-Bercy : 'J'essaye de pousser au maximum', Monfils se projette déjà sur 2024VIDEO - Eliminé dès le premier tour du tournoi de Bercy, Gaël Monfils se projette déjà sur la saison 2024.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Mondial rugby : 'La Coupe du monde a été affreuse', 'gâchée' par les Bleus selon MoscatoVIDEO - À l'issue du Mondial de rugby qui a vu l'Afrique du Sud remporter son deuxième sacre d'affilée, le Super Moscato Show revient sur l'évènement. Pour Vincent Moscato, l'élimination du XV de France a gâché la compétition... tout comme l'arbitrage.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

MIDILIBRE: Coupe du monde de rugby : 'On a maîtrisé les risques' avec Antoine Dupont, selon son chirurgienLe professeur Frédéric Lauwers, qui a opéré le capitaine du XV de France Antoine Dupont à Toulouse après sa fracture maxillo-zygomatique pendant le Mondial-2023, affirme dans un entretien avoir 'maîtrisé les risques' d'un retour rapide à la compétition.

La source: Midilibre | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: À Blangy-le-Château, l’association du patrimoine veut restaurer le vieux lavoir en 2024L’association Blangy environnement et patrimoine (Beep) a tenu son assemblée générale, à la mairie, vendredi 27 octobre 2023. Ce fut l’occasion pour les membres de faire le bilan de l’année écoulée et d’évoquer les projets à venir.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: « Aucune chance d’aller chercher une médaille » : Adrian Mannarino fataliste pour les JO 2024N°1 français dans la course à la qualification pour les Jeux olympiques, Adrian Mannarino sait aussi que ses qualités ne siéent pas à la terre battue et qu’il ne pourra pas nourrir d’ambitions à Paris. Le Français ne partage pas vraiment l’engouement généralisé autour d’un événement qu’il disputera pourtant à Roland-Garros, devant son public.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕