Jérusalem: un policier attaqué au couteau, l'assaillant neutralisé

Conflit israélo-palestinien : 'Le Hamas est un pion dans le système iranien', selon Gilles KepelLe politologue Gilles Kepel analyse sur RTL le conflit entre Israël et le Hamas, pointant du doigt le rôle majeur de l'Iran. Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : pourquoi le groupe français Carrefour est-il visé par des appels au boycott ?Depuis que Carrefour Israël a communiqué sur les distributions de denrées alimentaires qu’elle mène en soutien aux soldats israéliens, l’enseigne est au cœur d’une campagne appelant au boycott de ses magasins. Lire la suite ⮕

Soutien au peuple palestinienDes images de la vidéo ci-dessous témoignent du soutien au peuple palestinien. Lire la suite ⮕

Israël : un policier blessé à Jérusalem-Est après une attaque au couteau, l'assaillant a été...Un Palestinien a poignardé et blessé un policier israélien à Jérusalem-Est avant d'être 'neutralisé'. Le policier, touché au torse, a été transporté à l'hôpital. Son état est 'grave, mais stable' selon l'hôpital de Tsedek. Une attaque au couteau qui survient quelques jours après l'intensification de l'offensive d'Israël sur Gaza. Lire la suite ⮕

Attaque au couteau contre un policier à Jérusalem-Est, l’assaillant tué (police)Un Palestinien a été tué lundi après avoir poignardé et blessé un policier israélien à Jérusalem-Est, secteur occupé et annexé par Israël, a-t-on appris de sources policières. Lire la suite ⮕

