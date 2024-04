Jennifer Lopez transforme son échec en succès avec sa nouvelle tournée

Jennifer Lopez tente de transformer son échec en succès. Après avoir été contrainte d'annuler plusieurs dates de sa nouvelle tournée nord-américaine, faute de billets vendus, la chanteuse a trouvé une parade. Selon plusieurs médias américains dont Variety, elle a décidé de transformer sa tournée "This Is Me... Now", sa première en cinq ans, en best-of de ses tubes - désormais rebaptisé "This Is Me... Live | The Greatest Hits". La tournée coïncide avec la sortie de This Is Me...

Now, son premier album en dix ans. Mais celui-ci n'a pas rencontré le succès escompté malgré une importante campagne marketing et la promesse de chansons évoquant sa relation avec son mari Ben Affleck. Intitulé This Is Me... Now en référence à son disque This is Me... Then sorti en 2002, ce projet est composé aussi du long-métrage musical This is Me... Now: a Love Story et du documentaire The Greatest Love Story Never Told, qui en retrace les coulisses. Sept concerts annulé

BFMTV / 🏆 14. in FR

