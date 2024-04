Jennie Garth : que devient-elle après Beverly Hills ?

Jennie Garth restera à tout jamais l’inoubliable Kelly de Beverly Hills, l’une des séries les plus marquantes des années 90. Mais que devient-elle et à quoi point a-t-elle changé ?, c’est fin 1989. Elle n’a que 17 ans, elle n’a même pas fini le lycée, mais elle est bien décidée à devenir actrice.

Et à peine commence-t-elle à courir les castings qu’elle décroche un petit rôle dans un épisode dans Quoi de neuf, docteur ? Mieux encore, elle obtient rapidement un des rôles principaux de, une sitcom familiale portée par Barbara Eden et Don Murray. Mais si le premier épisode est un succès, la série est annulée au bout de… cinq épisodes seulement. Ouch. Mais pas le temps de trop s’en faire pour Jennie., une série créée par Darren Star et produite par le très influent Aaron Spelling. Entre les actrices, l’ambiance n’est pas toujours au beau fixe et lessont régulières… Il y a des départs, en fanfare, et des arrivées, tonitruantes. Rien de bien original en fai

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



grazia_fr / 🏆 45. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Tori Spelling divorce, Jennie Garth accourt : “Je serai toujours là pour elle”Tori Spelling divorce. Pour la soutenir dans cette épreuve, elle peut compter sur sa fidèle amie Jennie Garth. Cette dernière a fait de tendres déclarations sur leur relation dans le média People.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Ian Ziering a 60 ans : que devient l’inoubliable Steve Sanders dans Beverly Hills ?Star emblématique de la série Beverly Hills, diffusée dans les années 1990, l’acteur Ian Ziering fête ses 60 ans ce 30 mars. Nos confrères de Télé Star sont revenus sur le parcours de l’interprète de Steve Sanders après la fin de la série qui l’a rendu célèbre.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Perrine Delacour et Agathe Laisné éliminées du Fir Hills Seri Pak ChampionshipPerrine Delacour et Agathe Laisné n'ont pas réussi à passer le cut lors du deuxième tour du Fir Hills Seri Pak Championship en Californie. Malia Nam s'est emparée de la première place. Les deux Françaises ne seront pas au rendez-vous du moving day.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Shannen Doherty : atteinte d'un cancer, l'actrice prépare sa mort en vendant ses biensShannen Doherty, célèbre pour ses rôles dans les séries «90210 Beverly Hills» et «Charmed», a décidé de vendre ses biens pour rendre la vie «plus facile» à sa mère à sa mort.

La source: CNEWS - 🏆 27. / 63 Lire la suite »

Shannen Doherty vend des objets pour faciliter la transition après son décèsLa star de Beverly Hills, Shannen Doherty, vend ou cède des objets et meubles qu'elle a accumulés au cours de sa vie afin de soulager ses proches de certaines démarches qui leur incomberont après son décès. Elle souhaite garantir une transition plus facile pour eux. Sa priorité est sa mère et elle ne veut pas qu'elle ait à gérer un tas de choses après son décès.

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »

Tori Spelling divorce : après 18 ans de mariage, elle se sépare de Dean McDermottTori Spelling et Dean McDermott divorcent. Après dix-huit ans d'amour et cinq enfants, les acteurs continuent leur vie chacun de leur côté. La star de Beverly Hills 90210 aurait demandé la garde exclusive des enfants.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »