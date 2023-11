Jean Tulard, le maître des études napoléoniennes, critique le film de Ridley Scott

En termes universitaires, on pourrait définir Jean Tulard, bientôt 90 ans, comme le « maître des études napoléoniennes », ainsi que le désigne son confrère et ancien disciple Thierry Lentz. Il est, pour résumer, la référence ultime sur l'empereur : l’État lui confiait déjà les clés du sanctuaire, en 1969, pour le bicentenaire de la naissance de Bonaparte.

Auteur de dizaines d’ouvrages consacrés au Corse et à la période révolutionnaire, il se garde de toute idolâtrie, et affirme aimer autant Napoléon que le cinéma.Deux passions qui rendaient son avis sur le Napoléon de Ridley Scott encore plus attendu. Jean Tulard, qui pourtant adore Ridley Scott, n'est pas tendre avec le film. Comme ses confrères historiens français, dont la levée de boucliers contre le court-métrage (ce qui ne plaît pas au réalisateur) raconte quelque chose de singulier quant à notre exigence sur cette figure historique national





«Napoleon» : la réponse cinglante de Ridley Scott à un historien ayant critiqué son film sur TikTokAttendu dans les salles françaises le 22 novembre prochain, le film «Napoleon» de Ridley Scott est déjà devenu la cible des historiens à travers sa bande annonce où certains pointent les «erreurs» factuelles commises par le réalisateur. Des critiques qui ne semblent pas émouvoir ce dernier.

Ridley Scott réplique à l'avance aux futures critiques de son NapoléonLe film du réalisateur de Gladiator consacré à Napoléon Bonaparte sortira dans les salles le 22 novembre. Anticipant les réactions de ses détracteurs, le cinéaste a décidé de leur répondre de manière prophylactique.

Ridley Scott envoie balader un historien qui lui reproche les erreurs factuelles de son « Napoléon »La bande-annonce du film contient plusieurs erreurs historiques

Le film «Napoléon» de Ridley Scott : notre avisDans le film «Napoléon», Ridley Scott confie à Joaquin Phoenix le soin d'incarner l'homme d'État français dont on suit le parcours, de son ascension à sa chute, à travers le prisme de sa relation avec Joséphine de Beauharnais. Attendu en salles le 22 novembre prochain, voici ce qu'on en a pensé.

Le dernier film de Ridley Scott sur NapoléonLe dernier film de Ridley Scott, qui sort en salle le 22 novembre 2023, s'attaque à la légende napoléonienne. Fresque historique ambitieuse sur une période complexe et troublée, le long-métrage tente de concilier réalisme historique et grand spectacle. Pour le podcast Au cœur de l'Histoire, Virginie Girod a été voir le film en avant-première avec l'historien David Chanteranne, spécialiste de Napoléon. Ensemble, ils démêlent le vrai du faux et soulignent ce que la vision singulière du réalisateur américain nous apprend sur Napoléon.

Napoléon♥♥Film historique anglais par Ridley Scott, avec Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim (2h39).

