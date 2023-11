Le Top de l'After Foot - Jean-Michel Larqué : "On est dans l'insécurité permanente !" + Daniel Riolo : "Stop ! Les déplacements de supporters, c'est terminé" - 29/10L’After foot, c’est LE show d’après-match et surtout la référence des fans de football depuis 15 ans ! Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois et Nicolas Jamain avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les...

L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h.

L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h. headtopics.com

L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h.

Jean-Michel Larqué : "On est dans l'insécurité permanente !" + Daniel Riolo : "Stop ! Les déplacements de supporters, c'est terminé" – 29/10 L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h. headtopics.com

Jean-Michel Larqué : 'On est dans l'insécurité permanente !' + Daniel Riolo : 'Stop ! Les déplacements de...L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h. Lire la suite ⮕

Michel Sardou : cette critique acerbe de Michel Fugain qu’il n’a jamais digéréeActu et exclus People Lire la suite ⮕

Jean-Michel Ihidoy : maître traiteur et régisseur de la palombière du LeuJean-Michel Ihidoy, le célèbre maître traiteur de Sauveterre-de-Béarn, perpétue la tradition en tant que régisseur de la palombière du Coustalat à Oraàs. Lire la suite ⮕

Décès de Jean-Michel Lamassiaude, maire de PayzacJean-Michel Lamassiaude, maire de Payzac et ancien conseiller général du canton de Lanouaille (Dordogne), est brusquement décédé samedi 28 octobre. Sa disparition est complètement inattendue et laisse un grand vide dans la commune. Lire la suite ⮕

Nouvelle soirée noire pour le football françaisLe bus des joueurs lyonnais a été attaqué par des projectiles avant le match Marseille-Lyon. Jean-Michel Larqué exprime son inquiétude face à l'insécurité. Lire la suite ⮕

Le juriste et historien Michel Defossez est décédéLe juriste et historien Michel Defossez est décédé, ce week-end, à Valenciennes. Lire la suite ⮕