Jean-Michel Blanquer : le silence d'un ancien ministre

Pour découvrir les quatre premiers épisodes, sur le site de Marianne, de notre long récit enquêté sur la façon dont Emmanuel Macron a flingué le camp laïque : "On s’est fait partouzer" : Macron et le camp laïque, histoire d'une manipulation ; "El-Khatmi est devenu complètement bourrin" : pourquoi Macron a tué le Printemps républicain ; Zineb El Rhazoui : comment Macron l'a draguée, puis humiliée ; Chevènement et Macron : quand l'idylle vire à l'infamante désillusion.

Depuis son départ du gouvernement et son échec aux législatives en 2022, Jean-Michel Blanquer joue la carte du silence. Malgré ses occupations professionnelles et son think tank (Laboratoire de la République), il rumine. Lui-même pensait avoir fait son temps rue de Grenelle, essoré par les syndicats de professeurs . En revanche, il lorgnait un autre ministère – la Justice ou l’ Intérieur – et attendait une figure républicaine dans son genre pour lui succéder à l’Éducatio





Lire la suite: MARİANNELEMAG » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

RFI: Corée du Nord: une journaliste russe en direct depuis Pyongyang, une première depuis la pandémieCe 19 octobre, au deuxième jour de sa visite en Corée du Nord, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, va rencontrer son homologue pour évoquer la coopération renforcée entre les deux pays. Une visite dans un contexte tendu alors que les accusations de livraisons d’armes et de munitions nord-coréennes à la Russie s'intensifient.

La source: RFI | Lire la suite »

MADAMEFİGARO: Meryl Streep et Don Gummer, mariés depuis 45 ans, révèlent être séparés depuis plusieurs annéesLe duo a annoncé la nouvelle par le biais d’un communiqué comme l’a révélé ce vendredi 20 octobre Page Six.

La source: Madamefigaro | Lire la suite »

MARİECLAİRE_FR: Mariés depuis 45 ans, Meryl Streep et son époux sont séparés depuis six ansLe couple a eu quatre enfants ensemble, et s'était marié six mois après leur rencontre.

La source: marieclaire_fr | Lire la suite »

ACTUFR: Pourquoi la navette vers Lorraine TGV coûte beaucoup plus cher depuis Nancy que depuis MetzIl est possible d'emprunter une navette depuis les gares de Metz et de Nancy pour se rendre à Lorraine TGV. Mais son prix n'est pas du tout le même en fonction des villes.

La source: actufr | Lire la suite »

CLOSERFR: Michel Sardou : cette critique acerbe de Michel Fugain qu’il n’a jamais digéréeActu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite »

EUROSPORT_FR: Jean-Michel Aulas charge l'OMDans un message publié sur X, l'ancien président de l'Olympique Lyonnais a interpellé le Ministère des Sports pour souligner 'la responsabilité du club organisateur' dans les violences survenues dimanche avant le match Marseille - Lyon, finalement reporté après que le car de l'équipe lyonnaise a été caillassé.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite »