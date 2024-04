Jean-Marie Le Pen placé sous une forme de tutelle, ce que cela peut changer pour son procès à venir

Selon l’avocat de Jean-Marie Le Pen, Me François Wagner, le fondateur du Front national, (aujourd’hui Rassemblement national) fait l’objet depuis mi-février d’une mesure de protection juridique renforcée. Cette disposition civile, comparable à une tutelle, a été activée sur demande de la famille par le tribunal de proximité de Puteaux (Hauts-de-Seine), après une expertise médicale constatant l’inaptitude de Jean-Marie Le Pen, explique l’AFP.

Ainsi, elle fait de ses trois filles - Marie-Caroline, Yann et Marine Le Pen - ses mandataires, leur permettant de réaliser divers actes au nom de leur père, seules ou de concert

