Jean-Luc Denéchau : La Marina, un outil formidable pour la voile

Jean-Luc Denéchau : Disons que c’est le moment qui nous fait entrer de plain-pied dans les Jeux. Mais cet outil nous montre déjà qu’il y aura un héritage, avec un outil formidable pour la voile. Que ce soit pour les membres du Pôle France comme pour le grand public.J.-L.D. : Elle va faire de la Méditerranée et de Marseille le centre du monde durant la période des Jeux olympiques. Cela fait trente ans que le Pôle France est installé ici.

Maintenant, il dispose d’une structure qui va lui permettre de poursuivre sa politique de formation, de se projeter sur les rendez-vous de Los Angeles en 2028 et Brisbane en 2032. Nos équipes ont montré, dès le Test event de l’été dernier, qu’elles étaient sur la bonne voie, avec cinq médailles, dont quatre en or. Il y a eu des titres mondiaux et européens. Le moment est venu de transformer l’essai maintenant.J.-L.D. : La Marina va devenir la maison du Pôle France. Mais elle sera aussi un lieu de découverte des cultures maritimes pour le grand publi

