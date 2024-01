Dans son livre intitulé 'Jean-Loup Dabadie, le scénariste de sa vie', Christophe Tardieu analyse les scénarios laissés par cet auteur prolifique et conteur formidable des années 1970 et 1980. Il se penche sur la France de Pompidou, la bagnole et les mœurs en pleine révolution, à travers les films les plus célèbres de Dabadie. L'auteur explore également comment Dabadie s'est adapté à des réalisateurs aussi différents que Claude Sautet, Yves Robert, Claude Pinoteau et François Truffaut.

Le talent de Dabadie résidait-il également dans son adaptation





LePoint » / 🏆 8. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La gratuité des transports à Montpellier : une avancée significative selon Jean-Louis Sagot-DuvaurouxJean-Louis Sagot-Duvauroux, auteur de « Pour la gratuité », réagit à la mise en place de la gratuité des transports à Montpellier et souligne son importance en termes de faisabilité et de solidarité.

La source: lamarsweb - 🏆 35. / 63 Lire la suite »

Comment la droite a explosé façon puzzle... l'histoire secrète des municipales de 2020 à MarseilleMarseille 2020, l'histoire secrète (2/3). Favorite des sondages, Martine Vassal laisse filer une élection 'imperdable'. L’élue LR est victime de la guerre de succession après 25 ans de règne de Jean-Claude Gaudin et du rôle trouble de l’Élysée.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

« Cela pose des problèmes d’équité » ; Jean-Denys Choulet et Roanne ne comprennent pas le report du match contre le BCMBetclic ELITE - Jean-Denys Choulet revient sur le report de la rencontre entre Roanne et le BCM Gravelines-Dunkerque.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »

Logement social : « 25 %, sur une commune comme la nôtre, on n’y arrivera jamais », affirme un maireLa ville de Saint-Palais-sur-Mer, en Charente-Maritime, affiche l’un des taux de logements sociaux les plus bas de la région. Son maire, Claude Baudin, plaide la bonne foi

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Douze romans dans lesquels il fait bon plongerCet automne, respirez un parfum de vanille avec Gaëlle Bélem, menez l'enquête en Roumanie avec Lionel Duroy, suivez un artiste et sa muse, sculptés par Jean-Baptiste Andrea. Soyez transporté par le souffle romanesque d'Éric Chacour, d'Égypte au Québec, et par l'histoire d'un berger cohabitant avec un ours racontée par Clara Arnaud.

La source: NotreTemps - 🏆 39. / 62 Lire la suite »

Défense de Gérard Depardieu par son ancien agentDepuis le début de l'affaire Depardieu, de nombreuses personnalités se sont exprimées sur les accusations de viol dont l'acteur français fait l'objet. Son ancien agent, Jean-Louis Livi, a pris la défense de son ami dans une émission télévisée.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »