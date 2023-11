Jean-Christophe Quenot, itinéraire d’un pédocriminel français en Asie du Sud-Est

De son installation à Singapour au début des années 1990 à la fin de sa cavale en mars 2019, Jean-Christophe Quenot, professeur de français à Singapour, a organisé toute sa vie autour de ses pratiques pédocriminelles. Quand des policiers thaïlandais poussent la porte de sa chambre d’hôtel, dans la capitale Bangkok, ce 4 février 2019, ils surprennent cet homme de 51 ans en pleine action avec deux garçons de 14 ans.

Seulement ceux dont il est accusé en Malaisie : c’est-à-dire six viols et 16 agressions sexuelles sur des garçons de 11 à 18 ans entre janvier 2014 et mars 2019. Le Franc-comtois avait ses habitudes dans des hôtels à Malacca, Kuala Lumpur, Butterworth, Penang et Johor Bahru. Vu l’ancienneté de certains faits – jusqu’à l’année 1994 – beaucoup de victimes n’ont pu être identifiées.

