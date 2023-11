Jean Castex prend la tête de la RATP : un an après, quel bilan ?

Le 23 novembre 2022, lorsque Jean Castex - surtout connu pour être l’ancien premier ministre d’Emmanuel Macron - prend officiellement la tête de la RATP, les usagers des transports en commun franciliens soupirent de soulagement. Tous voient en cette figure politique l’issue de secours d’une situation devenue intenable au quotidien pour eux depuis le Covid.

Et c’est peu dire tant les dossiers à gérer sont lourds à porter, entre les problèmes de recrutement, les tensions sociales au sein de l’entreprise et une offre de transports toujours limitée. Mais les épaules du nouveau PDG semblent assez larges pour y parvenir. Un an plus tard, beaucoup d’actions ont été mises en place et la situation s’est progressivement améliorée, avec un grand plan de recrutement qui porte ses fruits, mais il n’en demeure pas moins qu’il subsiste un certain nombre de problèmes, notamment sur les réseaux de métro et de bu





Le_Figaro » / 🏆 15. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Au Procès d’Éric Dupond-Moretti, Jean Castex prend la défense du garde des SceauxL'ex-premier ministre est cité au procès pour «prise illégale d'intérêt» d’Éric Dupond-Moretti parce qu'il avait hérité, trop tardivement selon l'accusation, des dossiers problématiques de celui-ci.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Tarbes : Jean Castex inaugure le nouveau siège de l'Université du Temps LibreL'ancien premier ministre d'Emmanuel Macron a répondu à l'invitation de son ancien professeur d'histoire à l'Université du Mirail de Toulouse, Jean-François Soulet, aujourd'hui président de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de la Bigorre.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Au procès d'Éric Dupond-Moretti, Jean Castex défend son ex ministreJean Castex n'est 'pas l'avocat' d'Éric Dupond-Moretti, dit-il devant la Cour de Justice de la République (CJR). Mais au procès de celui qu'il appelle l''excellent garde des Sceaux', l'ex-chef du gouvernement se démène vendredi pour convaincre les juges de l'absence de tout conflit d'intérêt.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Procès d’Eric Dupond-Moretti : Quand Jean Castex défend l'« excellent garde des Sceaux »L’ancien Premier ministre est cité au procès pour « prise illégale d’intérêt » d’Eric Dupond-Moretti

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Avec un ancrage territorial renforcé, Jean Castex veut mieux faire « FACE » aux inégalités🎂 La FondationFACE a célébré ce mardi au Pharo ses 30 ans d’existence en présence de son président JeanCASTEX. Un retour aux sources avant de se tourner vers l’avenir ⤵

La source: MadeMarseille - 🏆 21. / 68 Lire la suite »

Après les lepénades de Jean-Marie, voici les mélenchoneries de Jean-LucJean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise. Une certaine complaisance envers l'islamisme… © Quentin de Groeve / Hans Lucas (Photo by Quentin De Groeve / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »