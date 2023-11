Jean Biaggioni : "J'ai toujours été passionné par la politique"

Bien avant de devenir enseignant puis inspecteur de la Jeunesse et des Sports, je suis entré en politique au moment des événements de mai 58 quand, à Alger puis en Corse, des hommes ont réclamé le retour du général De Gaulle. C'était pour moi l'engagement passionné derrière celui que nous considérions comme le sauveur de la Patrie. À 20 ans, servir un homme qui, de son vivant, était déjà dans l'Histoire de France, c'était exaltant.

En tant qu'élu de droite, j'aurais pu stigmatiser l'initiative d'un gouvernement de gauche. Mais je dois reconnaître que Gaston Defferre, Premier ministre de l'Intérieur de François Mitterrand, a été l'initiateur d'une décentralisation sans précédent et d'une évolution institutionnelle de progrès

La Méridionale, armateur historique de la rotation entre le continent et la Corse , recevra deux nouveaux navires au 1er trimestre 2027. Ces navires, destinés à cette traversée, disposeront de 264 cabines et pourront accueillir 1 000 passagers ainsi que du fret de marchandises. La commande a été réalisée par le Groupe CMA CGM, nouvel actionnaire de la Méridionale, démontrant la volonté de la compagnie maritime marseillaise de poursuivre son développement et d'offrir un service de qualité respectueux de l'environnement.

Jean André Simonetti a tenté de franchir la sécurité de l'aéroport d'Ajaccio avec une arme de poing de calibre 22 long rifle.

Le village 'presque abandonné' de Muna, près de Vico, en Corse -du-Sud, est habité à l'année par seulement deux personnes. Contactées, elles témoignent pour actu Marseille.

Jean Messiha, figure de l'extrême droite, a lancé une cagnotte en soutien à la famille du policier impliqué dans la mort de Nahel, qui a récolté plus de 1,6 million d'euros.

Retrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La volonté de John Textor de faire revenir Juninho à l'OL est approuvée par Jean-Michel Aulas. Dans un message publié sur X (ex-Twitter), l'ancien président du club salue une 'très bonne initiative'. Fin 2021, la séparation entre 'Juni' et le club alors dirigé par 'JMA' avait pourtant été...

