« Je vais te couper la tête », deux ans de prison pour l’avoir harcelée sans fin

À l’audience de comparution immédiate ce vendredi, la victime, une femme d’une cinquantaine d’années, se tient éloignée de lui. Quand le président d’audience lui demande de témoigner, elle dit vouloir « être tranquille. » Au vu du récit de son calvaire par les magistrats, son souhait peut paraître compréhensible. Sa propre fille a témoigné de ce qu’elles ont vécu d’août 2022 à avril 2023.

Des appels incessants de la maison d’arrêt, des SMS à n’en plus finir et ce n’est pas un précédent : à trois reprises déjà, ce quinquagénaire n’a pas respecté ses obligations d’éloignement, au point que sa victime a pu bénéficier de l’un des téléphones « grave danger » mis à disposition par les services judiciaires. L’ex-compagnon nie en bloc Les appels sont souvent des menaces.

