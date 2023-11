Ce premier film du comédien et metteur en scène de théâtre Rudy Milstein parvient à nous faire rire de tout, y compris du cancer. Je ne suis pas un héros, dans les salles le 22 novembre, dresse une peinture sans concession d'une société individualiste, hypocrite et cynique.Louis (Vincent Dedienne) est 'junior' dans un grand cabinet d'avocats parisien.

Son sac à dos tanké sur le dos comme un collégien, gentil, timide, un peu gauche, empêtré dans un corps dont il ne semble pas savoir quoi faire, il aligne les gaffes et peine à trouver sa place dans un milieu où chacun joue des coudes pour décrocher la plaidoirie capable de faire décoller sa carrière. Le jeune homme végète dans les bureaux depuis un an quand il réussit enfin à convaincre un confrère mieux placé de lui confier la rédaction d'un 'mémo' sur une affaire mettant en cause une entreprise de pesticides, qu'il s'agit de défendre.Au même moment, son médecin, peu diplomate (la scène est hilarante), lui diagnostique un cance





