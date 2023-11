« Je me suis bien amusé ! » : Nadau fête ses 50 ans de carrière avec quatre concerts au Zénith de Pau

« Je me suis bien amusé ! » : Nadau fête ses 50 ans de carrière avec quatre concerts au Zénith de PauMichel Maffrand, alias Joan de Nadau, au Zénith de Pau. Un lieu symbolique, où le groupe occitan a joué ses plus grands concerts et fêtera ses 50 ans.

Vos trois concerts au Zénith en novembre affichent complets. C’est pourquoi vous avez proposé une quatrième date en février 2024. Cinquante ans après, comment expliquer que le succès de Nadau ne faiblit pas ?

À trois reprises (2000, 2005 et 2010), des trains ont été affrétés spécialement pour assister à vos concerts sur la scène de l’Olympia. C’est toute l’Occitanie qui montait à Paris. Comment l’avez-vous vécu ? headtopics.com

Le groupe Nadau se prépare à fêter ses 50 ans, au Zénith de Pau le 20 janvier 2023. Le chanteur Michel Maffrand.C’est à la fois un privilège et une énorme responsabilité de voir des gens qui descendent des montagnes, partent de Montréjeau, Lourdes, Dax, embarquent la bande et viennent à L’Olympia avec les rations de survie »PORTFOLIO - Le groupe de musique gascon-béarnais « Los de Nadau » fête ses 50 ans de scène.

Il y a eu une rencontre avec des gens qui ne connaissaient pas une note de musique – dont moi et tous les chœurs qui étaient pharmaciens, paysans, maçons – et d’autres qui avaient la tête dedans toute la journée ! Les chœurs ont apporté leur spontanéité et notre langue a eu droit au premier violon. Cette rencontre magnifique a donné à la musique béarnaise une majesté. headtopics.com

Je n’ai jamais renié les bergers, j’ai même écrit des chansons sur ce sujet, car pour moi le pastoralisme est de l’ordre du sacré. Malgré le découragement, je suis bien content d’avoir continué car il y a de l’espoir avec les calandretas, les écoles bilingues et la Ciutat . Il y a une volonté de ne plus reculer et de dire : « Nous sommes ce que nous sommes ».

