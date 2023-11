'Je l’admire' : baisers, mots tendres… Juliette Binoche et Benoît Magimel plus complices que jamais dans C à vous

Ce 1ᵉʳ novembre 2023, les deux acteurs étaient présents sur le plateau de C à vous. Et les deux anciens amants n’ont pas hésité à montrer à quel point ils sont aujourd’hui complices. "Je l’admire. Je trouve qu'il a un talent fou, et ça me fait vraiment plaisir le succès qu’il a j’ai toujours été heureuse de ton succès", a ainsi déclaré Juliette Binoche.

Des gestes tendres échangés entre Juliette Binoche et Benoît Maigmel Benoît Magimel a alors conclu sa magnifique déclaration en posant sa main sur l’épaule de la mère de sa fille et l’a embrassée. Une façon de montrer que la hache de guerre est bel et bien enterrée par les deux anciens amoureux. Une relation sereine qui permet ainsi à Hannah, leur fille, de pouvoir s’épanouir sereinement dans la vie.

