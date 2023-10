« Je cherchais à lui faire mal, pas à le tuer » : le récidiviste violent dormira en prison

Merci de saisir votre adresse e-mail L’alcool est un fléau. Ce tribunal en fait le constat quotidien. Les victimes sont les compagnes, les enfants, les connaissances que sous l’effet de l’alcool on a envie de planter, il n’y a pas d’autre mot. Monsieur le dit : je ne me reconnaissais pas. Ce n’est pas moi dans ces moments-là.

Ce vendredi 27 octobre, Alexandre Verron, procureure de la République, requiert la sévérité des juges saumurois.

Une bagarre se termine au couteau entre deux hommes à SaumurDeux hommes se sont battus à l’entrée d’un commerce de Saumur, ce mardi 24 octobre. L’un d’eux a blessé l’autre avec un couteau. Ils ont été interpellés. Lire la suite ⮕

Les Jardins du cœur de Saumur, un outil d’insertionLe chantier d’insertion les Jardins du cœur à Saumur emploie une vingtaine de personnes pour les remettre sur le chemin du travail. Les portes ouvertes automnales ont commencé ce mercredi 25 octobre. Lire la suite ⮕

Au Musée des Blindés de Saumur, des visites thématiques courtes pendant les vacances de ToussaintLa recette avait été un carton plein cet été. Aussi le Musée des Blindés réitère pendant ces vacances de la Toussaint. Du lundi au vendredi, des visites thématiques courtes sont proposées aux familles. Deux thèmes : Quel est le meilleur char du monde ? Et les chars français de la Seconde Guerre mondiale. Lire la suite ⮕

Saumur et ses communes associées, 50 ans après : le tuffeau consolide les liens à Saint-HilaireLes vieilles pierres en tuffeau font la joie des nouveaux arrivants, rue Théophile-Vaugouin, commune de Saint-Hilaire-Saint-Florent. Et la vie de quartier renaît, pour la plus grande joie des anciens. Lire la suite ⮕

Saumur et ses communes associées, 50 ans après : La Poste, objet de crispations et d’inquiétudesAlors qu’à Saint-Hilaire et Dampierre, les opérations postales se font à la mairie, à Bagneux, on s’inquiète de voir prochainement disparaître le bureau de poste. Lire la suite ⮕

L’univers photographique de Michou Sh à découvrir bientôt à la chapelle Saint-Jean de SaumurL’artiste saumurois Michou Sh présentera une soixantaine de ses clichés à la chapelle Saint-Jean du 1er au 19 novembre. Lire la suite ⮕