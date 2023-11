Javier Milei, l'électron libre qui briguera la présidence de l'Argentine

Des drapeaux jaunes et noirs flottent sur la petite place de Ramos Mejia, une commune de la banlieue de Buenos Aires. Un public de supporteurs enthousiastes se prépare à accueillir Javier Milei, l’électron libre qui briguera ce dimanche la présidence de l’Argentine. Les bannières portent le nom du candidat et son symbole, une tête de lion, référence tout autant à la crinière noire du candidat qu’à ses rugissements féroces contre la « caste politique ».

Mais le véritable étendard de cet économiste de 53 ans, deuxième du premier tour avec près de 30 % des voix, derrière le ministre de l’économie(36,7 %), ce n’est pas un symbole, ni une couleur. C’est une idée : la liberté. À Ramos Mejia comme ailleurs, c’est avec elle que Javier Milei prend la parole devant ses fans., lui répond l’assistance en serrant le poing. Plusieurs fois, la scène se répète, pour la plus grande joie des hommes et des femmes réunis sur la place, et du candidat au blouson noi

LAPROVENCE: Présidentielle en Argentine: dure joute entre Massa et Milei à une semaine du scrutinAccusations de 'menteur', de 'voleur', questions sur 'l'équilibre mental': Sergio Massa et Javier Milei , les deux candidats à la présidence argentine, ont échangé des coups sans retenue dimanche lors du débat à une semaine d'un second tour extrêmement...

