Javier Milei élu président de l'Argentine

À l'issue du scrutin de l'élection présidentielle en Argentine ce dimanche soir, le candidat ultralibéral Javier Milei est élu président de la République avec 55,95 % des voix, selon les premiers résultats partiels officiels. Son rival péroniste Sergio Massa, l’actuel ministre de l’Économie, a concédé sa défaite avec 44,04 % des votes. Le résultat entre les deux candidats s'annonçait pourtant serré, alors que le pays est plongé dans une grave crise économique.

Le président-élu, issu de la coalition Liberty Advances, Javier Milei salue son discours de victoire après avoir remporté le second tour de l'élection présidentielle à Buenos Aires, dimanche 19 novembre 2023.Les résultats, montrant une avance de plus de 11 points pour Javier Milei, ont été communiqués par le secrétariat général de la présidence, avec plus de 86% des votes décomptés. Quelques minutes auparavant, Sergio Massa avait concédé sa défaite, annonçant à ses partisans que Javier Milei «». Sa candidature a été plombée par la crise économique sans précédent depuis 20 ans dans le pay





