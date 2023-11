Japon : le Premier ministre japonais annonce un plan de soutien massif à la 3e économie mondiale

Le Japon, marqué par des décennies de déflation, subit depuis le printemps 2022 une accélération de la hausse des prix à la consommation sous le coup de la flambée des prix de l’énergie après le déclenchement de la guerre en Ukraine et de la chute simultanée du yen.Depuis début 2023 l’inflation est nourrie par d’autres postes de dépenses comme les produits alimentaires transformés et les services.

Cependant « dans la situation actuelle où la hausse des salaires ne suit pas celle des prix, il est nécessaire de soutenir temporairement le revenu disponible des Japonais afin d’éviter un retour à la déflation », a-t-il dit.

Le gouvernement devait annoncer davantage de détails plus tard dans la journée au sujet de ce plan qui pourrait représenter selon les médias locaux un total de 37 400 milliards de yens (237,7 milliards d’euros) en incluant également des investissements du secteur privé.

Le plan doit aussi comprendre des mesures pour faire baisser les prix de l’essence et des factures d’énergie ainsi que pour encourager les investissements dans le domaine des semi-conducteurs et de l’industrie spatiale.L’économiste Hideo Kumano, de l’institut de recherches Dai-ichi Life, s’est cependant dit « sceptique » quant à « la capacité de ce plan à soutenir une croissance durable de l’économie japonaise ».

