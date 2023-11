Japon: le Premier ministre annonce un plan de soutien à l’économie d’environ 107 milliards d’euros

Certains sont nécessaires au fonctionnement du site et de l’application mobile (vous ne pouvez pas les refuser). D’autres sont optionnels mais contribuent à faciliter votre expérience de lecteur ou de lectrice et d’une certaine façon à soutenir Mediapart. Vous pouvez les refuser ou les accepter ci-dessous, selon leurs finalités.

BFMTV: 'Le Garçon et le héron' de Miyazaki réalise le meilleur démarrage de l'année en FranceLe nouveau film du réalisateur japonais, sorti ce mercredi, rencontre le succès dans les cinémas français.

LADEPECHE31: Auch fête le Japon : une quinzaine entre tradition et modernité Arts, cinéma, conférences, gastronomie et sport seront au rendez-vous de la quinzaine japonaise qui sera célébrée à Auch du 10 au 24 novembre.

MAGAZINECAPITAL: Le Japon n’est plus la troisième puissance économique mondialeRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

LESECHOS: Le Japon n'a pas perdu tous ses champions industrielsLe pays a reculé dans les classements économiques internationaux. Ses grands groupes ont raté plusieurs transitions industrielles. Le Japon conserve toutefois plusieurs grandes marques et des sociétés incontournables dans les secteurs de la tech, de l'automobile ou de la robotique.

EUROPE1: Le Chili, le Japon et le Liban font la Une de la presse internationaleChaque jour, les correspondants d’Europe 1 font le tour de l’actualité internationale.

MEDIAPART: Japon: prise d’otages dans un bureau de poste, un homme potentiellement armé (responsable local)Un homme potentiellement armé retenait au moins une personne en otage dans un bureau de poste dans le département de Saitama (nord-ouest de Tokyo), ont annoncé mardi les autorités locales.

