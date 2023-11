Japon : début de la 3e phase de rejet de l’eau traitée de la centrale nucléaire de Fukushima

Provenant aussi de nappes souterraines et de la pluie, cette eau a été longtemps stockée dans d’immenses citernes sur le site de la centrale et traitée pour la débarrasser de ses substances radioactives, à l’exception du tritium, qui n’est dangereux qu’à de très hautes doses concentrées selon les experts.

C’est pourquoi l’eau est diluée avec de l’eau de mer avant d’être évacuée dans l’océan Pacifique, afin que son niveau de radioactivité ne dépasse pas le plafond visé de 1 500 Bq/L, soit un niveau 40 fois inférieur à la norme japonaise pour ce type d’opération.Le rejet en mer a été validé par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

L’interdiction chinoise a particulièrement affecté les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques de l’île septentrionale de Hokkaido, à quelque 500 kilomètres au nord de la centrale de Fukushima, qui dépendent des usines chinoises pour décortiquer les mollusques.

Le Japon prévoit en tout de déverser dans l’océan Pacifique plus de 1,3 million de m³ d’eau tritiée de Fukushima - soit l’équivalent de 540 piscines olympiques - mais de manière extrêmement graduelle, jusqu’au début des années 2050, selon le calendrier actuel.

