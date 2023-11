Japon. Début de la 3e phase de rejet de l’eau de la centrale accidentée de Fukushima

Le Japon avait commencé le 24 août à évacuer dans l’océan Pacifique l’eau utilisée notamment pour refroidir les cœurs des Provenant aussi de nappes souterraines et de la pluie, cette eau a été longtemps stockée dans d’immenses citernes sur le site de la centrale et traitée pour la débarrasser de ses substances radioactives, à l’exception du tritium, qui n’est dangereux qu’à de très hautes doses concentrées selon les experts.

C’est pourquoi l’eau est diluée avec de l’eau de mer avant d’être évacuée dans l’océan Pacifique, afin que son niveau de radioactivité ne dépasse pas le plafond visé de 1 500 Bq/L, soit un niveau 40 fois inférieur à la norme japonaise pour ce type d’opération.

Le rejet en mer a été validé par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Mais le lancement du processus a provoqué une crise diplomatique entre le Japon et la Chine, qui a suspendu depuis fin août toutes ses importations de produits de la mer japonais, suivie depuis par la Russie.

L’interdiction chinoise a particulièrement affecté les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques de l’île septentrionale de Hokkaido, à quelque 500 kilomètres au nord de la centrale de Fukushima, qui dépendent des usines chinoises pour décortiquer les mollusques.

Le Japon prévoit en tout de déverser dans l’océan Pacifique plus de 1,3 million de m3 d’eau tritiée de Fukushima – soit l’équivalent de 540 piscines olympiques – mais de manière extrêmement graduelle, jusqu’au début des années 2050, selon le calendrier actuel.Retranché au sein d’un bureau de poste, un homme potentiellement armé a pris deux personnes en otages dans la ville de Warabi, au Japon, ce mardi 31 octobre 2023.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OUESTFRANCE: Sur une route de l’Eure, une cycliste décède après une collision avec un tracteurUne cycliste sexagénaire a trouvé la mort à la suite d’une collision avec un tracteur, dans la matinée de ce mardi 31 octobre 2023, à Épaignes, dans l’Eure, près de Pont-Audemer.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

EUROPE1: Le Chili, le Japon et le Liban font la Une de la presse internationaleChaque jour, les correspondants d’Europe 1 font le tour de l’actualité internationale.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕

LADEPECHE31: Auch fête le Japon : une quinzaine entre tradition et modernité Arts, cinéma, conférences, gastronomie et sport seront au rendez-vous de la quinzaine japonaise qui sera célébrée à Auch du 10 au 24 novembre.

La source: ladepeche31 | Lire la suite ⮕

BFMTV: La Motte du Caire: une élection municipale partielle prévue début décembre pour élire cinq conseillersUne élection municipale partielle aura lieu à La Motte du Caire les 3 et 10 décembre 2023, à la suite de la démission de quatre conseillers municipaux et la mort de l'un d'entre eux depuis le début du mandat.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Nantes : des plantes vendues à 2 € début novembre par une entreprise localeDu vendredi 3 au dimanche 5 novembre 2023, l'entreprise nantaise Pop'Up Garden organise une vente de plantes à petits prix dans la cité des ducs de Bretagne.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

ONZEMONDIAL: OM : une révélation du début de saison en L1 aurait recalé Longoria cet étéPablo Longoria, le président de l'OM, aurait été recalé par une pépite de Ligue 1 cet été.

La source: OnzeMondial | Lire la suite ⮕