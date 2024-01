Janvier sec : comment mieux se repérer dans sa consommation d'alcool ?

Dry january oblige, ou janvier sec, en français, vous voyez d'un nouvel œil - plus sobre - les occasions où l'on trinque autant que l'on twerke. Dîners, petit verre du soir pour décompresser, soirées d'anthologie... Vous prenez conscience qu'il est très facile de consommer de l'alcool régulièrement.

Alors comment atteindre la fameuse modération ? Alors que le baromètre 2021 de l'Institut national du cancer déplorait que 23,5% des Français pensent à tort que boire un peu de vin diminue le risque de cancer, il devient plus que nécessaire d'analyser correctement notre consommation. Quels signaux doivent alerter et comment prévenir une consommation problématique ? Mickael Naassila (1), président de la Société française d'alcoologie, et neurobiologiste de l'addiction à l'alcool à l'Inserm, donne les clefs pour mieux se repére





Madamefigaro » / 🏆 9. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La démographie en Occitanie entre 2015 et 2021L'Occitanie est la région dont la population s'accroît le plus entre 2015 et 2021. Le rapport naissance/décès est à l'équilibre et c'est la migration qui fait augmenter la population régionale. Les migrations intérieures se sont orientées du nord-est vers le sud-ouest et la façade atlantique depuis les années 1980.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Voiture électrique à 100 euros par mois : Emmanuel Macron annonce un lancement au 1er janvierLa Twingo e-Tech de Renault est l'un des modèles disponibles sur la plateforme officielle de l'État, dévoilée jeudi.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Promotion de la Légion d'honneur du 1er janvierLa traditionnelle promotion du 1er janvier de la Légion d’honneur distingue cette année 352 personnes, selon le décret de nominations exceptionnellement publié dans le Journal officiel dimanche 31 décembre. Le milliardaire Bernard Arnault et l'hématologue Dominique Meyer font partie des récipiendaires.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Les nouveautés Netflix en janvierDécouvrez les sorties Netflix du mois de janvier, avec des comédies, un film enneigé pressenti pour les Oscars 2024 et une nouvelle série du showrunner de Narcos. Ne manquez pas Le Cercle des neiges, une histoire vraie incroyable.

La source: Vogue.fr - 🏆 77. / 51 Lire la suite »

Open d'Australie : cinq joueurs à suivre de prèsAlors que le coup d'envoi de l'Open d'Australie sera donné ce dimanche (14-28 janvier), nous vous proposons un coup de projecteur sur cinq joueurs qui ne font pas partie des 8 premières têtes de série mais ont le potentiel pour rallier les quarts de finale, voire mieux, à Melbourne.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Pourquoi la Model Y est-elle éligible au bonus écologique en 2024 alors que la Model 3 ne l'est pas ?La Model Y bénéficiera du bonus écologique en 2024 tandis que la Model 3 en sera exclue. Cette décision a des conséquences majeures pour les véhicules produits en Chine. Pourquoi un véhicule plus petit, plus efficient et moins cher ne bénéficie-t-il plus du bonus écologique ?

La source: 01net - 🏆 48. / 59 Lire la suite »