Jannik Sinner vient à bout de Mackenzie McDonald au deuxième tour du Rolex Paris Masters

L'Américain (42e joueur mondial) s'était adjugé le premier set au tie-break après avoir converti sa seule balle de break du match quand Sinner servait pour le gain de la manche.en finale - a attendu son heure pour breaker au meilleur moment, à 6-5 dans la deuxième manche, avant de dérouler dans le dernier set. Il affrontera l'Australien Alex de Minaur, 13e joueur mondial, pour une place en quarts de finale.

OUESTFRANCE: Masters 1000 de Paris-Bercy. Rune et Sinner qualifiés au bout de la nuitLors de la session soirée du Masters 1000 de Paris-Bercy ce mercredi soir, le Danois Holger Rune et l’Italien Jannik Sinner tenu leur rang, en se qualifiant très tardivement.

20MINUTES: Un McDonald's va remplacer un restaurant traditionnel dans un village françaisDans le petit village de Sérignan-du-Comtat (Vaucluse), certains habitants ont été choqués d’apprendre que le restaurant « La Garrigue » serait prochainement rasé et remplacé par un McDonald’s. Les habitants et les commerçants expriment leurs inquiétudes quant à l'impact de cette implantation sur la gastronomie locale et sur leurs affaires.

JOURNALDUGEEK: McDonald's lance l'opération « Free Fries Fridays » aux États-UnisMcDonald's propose une nouvelle opération promotionnelle permettant aux clients de bénéficier gratuitement d'une portion de frites chaque vendredi jusqu'à la fin de l'année, dans le but d'augmenter le panier moyen des consommateurs.

ACTUFR: McDo dans les starting-blocks pour son ouverture dans le nord de l'OiseTout est prêt pour accueillir les clients au McDonald's de Breteuil mardi 7 novembre. 45 collaborateurs ont été recrutés spécialement par le géant mondial du fast-food.

SUDOUEST: Tempête Ciaran à Lacanau : « Le risque submersion vient aggraver l’érosion du trait de côte »La station médocaine, en Gironde, se prépare à un double front, le risque de submersion avec des houles de 6 à 8 mètres prévues en fin de semaine qui pourraient aggraver l’inéluctable érosion du trait de côte.

ACTUFR: Toulouse vient d'être désignée 'Ville des musiques' par l'UNESCOMardi 31 octobre 2023, la Ville rose a été désignée Ville des musiques par l'UNESCO. Elle devient la deuxième ville française à obtenir ce prestigieux label !

