Jamais je ne pourrai retourner dans mon pays : près de 70 déserteurs de l'armée russe réfugiés en France. Contacter l'émission Ils ont refusé de combattre en Ukraine. Combien sont-ils, ceux que l'armée russe considère comme déserteurs ? Certains ont pris la fuite vers l'étranger et l'Europe. La France a accordé l'asile à 68 déserteurs russes, depuis juillet 2023. Témoignages. Vlad* est arrivé sur le sol français il y a un et demi et a enfin obtenu l'asile au mois de janvier.

Il fait partie des 68 déserteurs russes qui ont obtenu leur statut de réfugié devant la Cour nationale du droit d'asile depuis juillet 2023. Un soulagement, et pourtant son visage reste fermé, son regard méfiant dans cette ville du nord de Paris où nous l'avons rencontré. À 53 ans, il était ouvrier en Russie. De son passé, il n'en raconte que les contours. "Peu à peu, je commence une nouvelle vie. Ici, je n'ai pas l'impression d'être un déserteur. Vous savez, j'ai fait mon service militaire avec des Ukrainiens

