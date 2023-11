Jacquie Matechuk, Photographe de nature de l'année 2023

Le jury du «Nature Photographer of the Year» a publié récemment son palmarès 2023. La Canadienne Jacquie Matechuk a été sacrée Photographe de nature de l'année 2023, la plus haute distinction de cette compétition qui récompense les meilleures photos de nature. Organisé par la fondation «Nature Talk» basée aux Pays-Bas, le concours du «Nature Photographer of the Year» (NPOTY) a dévoilé le 11 novembre, les noms de ses lauréats pour 2023.

Le grand prix a été remporté par la photographe naturaliste canadienne Jacquie Matechuk pour une fascinante photo d'un ours à lunettes perché dans un arbre recouvert de mousses, dans une forêt d'Equateur. Les gagnants de cette 8e édition du NPOTY ont été choisis dans 13 catégories, à l'issue de la délibération des juges qui ont évalué 21.474 photos en provenance de 96 pays différent

: