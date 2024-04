Jack Grealish s'interroge sur les sifflets des supporters adverses

Jack Grealish, l'ailier de Manchester City, a exprimé dans le média du club son incompréhension à propos des sifflets qui le visent dans les stades anglais. Même dans son entourage proche, c'est l'incompréhension : « Je me demande toujours pourquoi ils me huent, et ma mère m'interroge aussi à ce sujet. Mais je ne sais pas vraiment pourquoi cela arrive. À chaque fois que je joue à l'extérieur, je me fais huer et je ne sais pas vraiment pourquoi.

Je dois juste essayer de le prendre comme un compliment.

lequipe / 🏆 83. in FR

