Jabaliya : l’ONU estime que les bombardements « pourraient être des crimes de guerre »

Ces attaques sans précédent ont fait plus de 1 400 morts, pour la plupart des civils souvent assassinés brutalement, et plus de 240 otages détenus à Gaza, selon les autorités israéliennes. Israël a immédiatement riposté à coup d’intenses et incessants bombardements d’artilleries et aériens sur la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires du Hamas, elles ont fait près de 8 800 morts dont 3 648 enfants.

RFI: [En direct] Gaza: les bombardements de Jabaliya «pourraient être des crimes de guerre», estime l'ONUAlors que la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël est entrée jeudi dans son 27e jour, le camp de réfugiés de Jabaliya, au nord de la bande de Gaza, a été bombardé une seconde fois mercredi. Des dizaines de blessés palestiniens et des centaines d'étrangers ont été autorisés à évacuer depuis Gaza vers l'Égypte.

LOBS: Gaza : camp de Jabaliya bombardé par Israël, ce que l’on saitEn frappant ce camp au nord de la Bande de Gaza, Israël voulait éliminer un commandant du Hamas. L’attaque a fait plusieurs dizaines de morts.

MEDIAPART: Camp de réfugiés de Jabaliya: l’ONU dénonce une nouvelle « atrocité » à GazaLe chef des opérations humanitaires de l’ONU Martin Griffiths a dénoncé mercredi le bombardement du camp de réfugiés de Jabaliya qui a fait des dizaines de morts, décrivant « la dernière atrocité en date frappant les habitants de Gaza ».

BFMTV: Israël/ Gaza: le bombardement à Jabaliya fait près de 50 mortsVIDÉO - L'armée israélienne a confirmé avoir bombardé le camp de réfugiés de Jabaliya pour éliminer un chef du Hamas. Plus de 50 personnes sont mortes selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste

MEDIAPART: Gaza: le Hamas annonce la mort de 7 otages dans le bombardement de JabaliyaLe branche militaire du Hamas a annoncé mercredi que sept otages dont « trois détenteurs de passeports étrangers » avaient été tués mardi dans le bombardement israélien sur le camp de réfugiés de Jabaliya dans la bande de Gaza.

COURRIERINTER: Après le bombardement du camp de Jabaliya, la pression internationale s’accroît sur IsraëlUne frappe israélienne qui visait selon Tsahal à “éliminer” un dirigeant du Hamas, a fait des dizaines de morts dans le plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza, mardi 31 octobre. La Bolivie a réagi en rompant ses relations diplomatiques avec l’État hébreu tandis que le Chili et la Colombie ont rappelé leurs ambassadeurs en Israël.

