'J'ai longtemps attendu ce moment': Emmanuel Macron inaugure la Cité internationale de la langue française

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

Loi immigration: "Autant on doit expulser les étrangers délinquants, autant on doit intégrer l'étranger qui travaille" assure Gérald DarmaninGérald Darmanin: "Bien sûr que les personnes les plus dangereuses pour les professeurs et les élèves doivent être sorties du système scolaire"

Emmanuel Macron inaugure la Cité internationale de la langue française à Villers-CotterêtsLe président français honore sa promesse de rénover le château de Villers-Cotterêts et d'y installer la Cité internationale de la langue française, un projet personnel qui marque son héritage culturel. Lire la suite ⮕

Emmanuel Macron inaugure la Cité internationale de la langue française au château de Villers-CotterêtsLe président de la République, Emmanuel Macron, inaugure la nouvelle Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts. Le monument, construit pour François Ier, renaît aujourd'hui avec l'objectif de faire rayonner le français et la francophonie. Lire la suite ⮕

Emmanuel Macron à Villers-Cotterêts : pourquoi l’Aisne pour la Cité internationale de la Francophonie ?Avec plus de 210 millions d’euros investis, le chef de l’État voit se concrétiser un chantier culturel lancé en 2007, le plus important de sa présidence hors Notre-Dame de Paris. Lire la suite ⮕

Emmanuel Macron attendu à Villers-Cotterêts pour inaugurer la Cité internationale de la langue françaiseIl s’agit du grand projet culturel du président de la République nourri d’un esprit de reconquête face à l’avancée du Rassemblement national Lire la suite ⮕

Emmanuel Macron inaugure une Cité de la francophonie à Villers-CotterêtsLe Président de la République se rend ce lundi 30 octobre dans le château rénové d'une ville de l'Aisne. Le lieu a vocation à devenir 'château de la francophonie'. Lire la suite ⮕

