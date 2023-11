Ivre à Rouen, il prend le volant... alors qu'il doit bientôt passer le permis

À deux semaines près, ça passait ! Aux alentours de 8 heures, dimanche 29 octobre 2023, une patrouille de police de Rouen (Seine-Maritime) remarque une voiture qui roule à vive allure, avenue Olivier-de-Serres. Un impressionnant feu se déclenche à Elbeuf : 41 personnes évacuées

Les policiers prennent en chasse l'automobiliste et lui demandent de s'immobiliser. Quand ils se présentent à hauteur de l'habitacle, le conducteur 'a déjà coupé le contact et se montre très agressif', poursuit cette même source.Il s'insurge et estime faire l'objet d'un contrôle 'illégal'.

En plus, le jeune homme présente 'toutes les caractéristiques de l'ivresse'. Il refuse par ailleurs de souffler dans le ballon. Les policiers décident de l'embarquer.C'est là qu'il se montre bien plus agressif. Par deux fois, le mis en cause tente de s'échapper. Et il ne manque pas d'insulter copieusement les gardiens de la paix avec des propos 'à caractère raciste ou sexiste', pointe notre source policière. headtopics.com

Dans la voiture, un deuxième homme de 25 ans était présent. Lui aussi agressif, il a été interpellé pour outrage à agents et placé en garde à vue.

