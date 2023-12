ITW Léo Cavalière et Romuald Morency, les liens du Tarn : « Être coéquipiers en pro, on n’osait même pas en rêver ! »Betclic ÉLITE - Adversaires depuis leurs années poussins dans le Sud-Ouest, coéquipiers en minimes, amis très proches, Léopold Cavalière et Romuald Morency se retrouvent associés sous les couleurs de la SIG Strasbourg cette saison. Des U15 du BC Lavaur à des matchs de Champions League ensemble, ils ont accepté de raconter leur amitié pour BeBasket. Entretien croisé.

Ils se croisent depuis la catégorie poussins sur les parquets du Sud-Ouest. Ils ont été associés dès leurs années minimes au BC Lavaur. Et pourtant…, souffle Léopold Cavalière. Il y eut Cyril Julian, médaillé olympique. Il y a Myriam Djekoundade, championne du monde de 3×





Be_BasketFr » / 🏆 22. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Repas chaud et liens sociaux pour les personnes sans abrisUn local situé sous le siège du samu social à Alès offre des repas et un hébergement aux personnes en difficulté. La structure a été mise en place grâce à l'initiative du maire et de son adjointe à la solidarité.

La source: lamarsweb - 🏆 35. / 63 Lire la suite »

Les liens entre le poids et la fatigueIl existe des intrications fines entre le poids et la fatigue, causées par le comportement alimentaire et le métabolisme. Certains déséquilibres peuvent conduire à la prise de poids et à une fatigue importante, notamment la fatigue surrénalienne. Les aliments riches en graisses trans-saturées et en sucres raffinés sont souvent préférés pour leur effet de contentement rapide, mais ils ne répondent pas aux besoins physiologiques du corps.

La source: Sante_Magazine - 🏆 81. / 51 Lire la suite »

Les cadeaux reçus dans l’enfance et le bonheur à l’âge adulteUne étude examine les liens entre les cadeaux reçus dans l’enfance et le sentiment de bonheur éprouvé à l’âge adulte. Les cadeaux contribuent-ils vraiment au bonheur des enfants ?

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Les 31 pièces de joaillerie les plus extraordinaires dévoilées pour la fin d'annéeBijoux transformables, gemmes rares, diamants comme le Ritz, joyaux scintillants de mille feux, inspirations byzantines ou Art Déco... Voici les parures les plus fabuleuses qui font rêver instantanément.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

Informations sur la cryptomonnaie DOGE et sa valeur en USDCette page rassemble toutes les informations sur la cryptomonnaie DOGE et sa valeur en USD comme le prix du Dogecoin en Dollar en temps réel sur la plateforme Binance.

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

Les bonnes résolutions du Nouvel An : comment les rendre efficaces et bénéfiques pour notre bien-êtreUne psychologue explique comment rendre les bonnes résolutions du Nouvel An efficaces et bénéfiques pour notre bien-être.

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »